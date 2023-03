La Lombardia è l'unica regione d'Italia con un indice di competitività sopra la media europea. A dirlo è il report sull'indice di competitività regionale (Rci) 2022, pubblicato dalla Commissione UE e presentato presso il Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles. E il merito per il raggiungimento di questo risultato non può che essere in parte anche della laboriosa Brianza che con il suo tessuto imprenditoriale e produttivo è "locomotiva" della regione. La definizione è del presidente del consiglio regionale Federico Romani che ha commentato il risultato del report.

“La Commissione europea conferma che la Lombardia è l'unica regione italiana che ha un grado di competitività al di sopra della media europea, avvalorando il primato dell’eccellenza lombarda e soprattutto il ruolo di traino svolto dal tessuto economico e produttivo della Brianza, sempre più locomotiva della nostra regione e del Paese".

La Lombardia come smart land

"In Lombardia, e in Brianza in particolare, il “fattore umano” costituisce una ricchezza impareggiabile e compito delle istituzioni a ogni livello dovrà essere quello di sostenerlo e valorizzarlo sempre di più. La Lombardia come “smart land” deve trovare sempre di più nel consiglio regionale una bussola altrettanto smart, capace di sostenerla nel processo di crescita e consolidamento europeo e capace di valorizzare le peculiarità dei suoi territori più virtuosi. La nostra imprenditoria deve essere una priorità dell’agenda legislativa e di governo: se l’imprenditoria è in buona salute tutti stiamo meglio, e c’è spazio anche per le azioni di solidarietà che possono essere sviluppate in misura più ampia. La nostra competitività futura poggia su una parola chiave: semplificazione. Oggi tutto va veloce e anche le istituzioni, facendo proprio il carattere e il pragmatismo tipico brianzolo, devono saper fare altrettanto nel dare risposte concrete”.

Che cos'è l'indice di competitività

L'Rci è uno strumento che misura la competitività delle regioni europee e conferma che in Italia la Lombardia continua ad essere la regione italiana con i migliori risultati: tutte le altre hanno fatto registrare un dato più basso della media delle altre regioni europee. Nei Paesi dell’Europa del Sud, le regioni di Grecia, Portogallo e Spagna continuano a migliorare le proprie prestazioni rispetto alla media europea, cosa che invece non accade in Italia, ad eccezione di Lombardia, Marche e Valle D'Aosta. Tra tutte le regioni dei Paesi dell'Unione europea, sono quelle olandesi di Utrecht e della Zuid-Holland a guidare la classifica delle più competitive insieme a quella di Parigi.