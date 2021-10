In Lombardia Poste Italiane crea il portale anche per il vaccino antinfluenzale

È arrivata la nuova piattaforma della Regione per il tracciamento delle vaccinazioni antinfluenzali; il software, come riportato anche da MilanoToday, è stato realizzato da Poste Italiane che proprio in Lombardia sta gestendo l’infrastruttura informatica della campagna antiCovid.

Nei giorni scorsi, 6.200 medici di medicina generale sono stati formati all’utilizzo della piattaforma ed è stato avviato un confronto per la risoluzione di eventuali difficoltà legate all’uso del nuovo applicativo, fanno sapere della regione.

"La collaborazione da parte dei medici di famiglia – spiega la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – è essenziale, non solo perché ci troviamo a un punto di svolta nella lotta al Coronavirus, ma anche per contrastare la circolazione del virus influenzale che quest’anno, essendo ormai liberi gli spostamenti individuali e di massa, potrebbe essere di maggior diffusione rispetto alla stagione precedente".

Proprio questa settimana, la Giunta regionale, su proposta di Letizia Moratti, ha approvato una delibera che punta a incentivare i medici di medicina generale a partecipare attivamente alla campagna di vaccinazione anti-Covid, nonché a quella antinfluenzale. Lo stanziamento di oltre 4 milioni di euro consentirà di trovare nuovo personale medico, infermieristico e amministrativo così da prolungare gli orari di apertura degli ambulatori e sostenere le campagne vaccinali in corso.

I numeri della campagna antinfluenzale

La campagna antinfluenzale ha registrato, ad oggi, circa 48mila somministrazioni. Di queste 47mila sono state effettuate nei centri vaccinali sul territorio – dove le co-somministrazioni anti Covid/antinfluenzale sono partite il 7 ottobre – e circa mille presso gli studi dei medici di medicina generale dove le vaccinazioni stanno partendo gradualmente da questa settimana.

"Vista l’attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione del Covid – sottolinea la vicepresidente Moratti – l’ideale è che i cittadini più fragili si prenotino quanto prima anche per la vaccinazione antinfluenzale per essere più protetti con l’arrivo della stagione invernale, come raccomandato dal Ministero della Salute".

Per la vaccinazione antinfluenzale, persone over 65, fragili e malati cronici, donne in gravidanza e bambini dai 6 mesi ai 6 anni possono rivolgersi in via prioritaria al proprio medico/pediatra di famiglia, se aderente alla campagna vaccinale. Dal 28 ottobre sarà anche possibile prenotare un appuntamento per il vaccino antinfluenzale in uno dei centri sul territorio attraverso la piattaforma dedicata.