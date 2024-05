Lombardia in emergenza alluvione ed è attesa nuova pioggia

Il lago di Como sale vertiginosamente ma al momento il livello è ancora sotto controllo. Tuttavia, la situazione degli interventi legati al maltempo nella regione Lombardia continua a migliorare, anche se sono attese nuove piogge almeno sino a venerdi. Finora, sono stati effettuati complessivamente 790 interventi di soccorso tecnico urgente, segnalando una netta diminuzione rispetto all'inizio dell'emergenza. Attualmente, sono in corso una decina di interventi nelle diverse zone della regione.

La situazione del Lario

Continua il monitoraggio dei dati strumentali forniti dal Consorzio dell'Adda. Al momento il livello è di 94.8 cm. Rimane sempre più alto l'afflusso (777.9) del deflusso (461,8), anche se il dato dell'afflluenza è diminuito rispetto a questa notte che ha registrato anche punte di 1078.

Il resoconto degli interventi effettuati nelle province lombarde

- Bergamo: 15 interventi

- Brescia: 5 interventi

- Como: 90 interventi

- Cremona: 65 interventi

- Lecco: 60 interventi

- Lodi: 100 interventi

- Monza: 104 interventi

- Milano: 237 interventi

- Mantova: 11 interventi

- Pavia: 0 interventi

- Sondrio: 10 interventi

- Varese: 93 interventi

Nonostante i progressi, restano ancora alcune criticità nei comuni di Gessate e Bellinzago, dove i vigili del fuoco stanno operando con diverse unità per risolvere le emergenze in corso. Per coordinare le operazioni di soccorso, è presente un'Unità di Comando Locale sul posto.

Nel corso della notte, sono state evacuate quaranta persone, alcune delle quali hanno trovato ospitalità in strutture predisposte dai sindaci locali.