A Como e in Lombardia cominciano i saldi: le 5 regole da sapere

Inizia il nuovo anno e con esso prendono il via anche gli attesissimi saldi invernali 2024: a Como e in Lombardia gli sconti inizieranno oggi venerdì 5 gennaio e termineranno lunedì 4 marzo. Tante le offerte e le proposte da non perdere assolutamente.

Consigli per acquisti in sicurezza

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio saranno 15,8 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro. Confcommercio e Federazione Moda Italia ricordano 5 regole da tenere a mente per fare acquisti.

La prima è che nel periodo dei saldi, il negoziante ha l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. Come stabilito dalle norme oggi in vigore, il prezzo iniziale indica il "prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi". Un altro elemento da tenere in considerazione è che i capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento.

La regola numero 3 riguarda i pagamenti. Non si tratta di una novità, ma giova ricordare che i negozianti hanno sempre l'obbligo di accettare carte di credito e bancomat.

Per quanto riguarda la prova dei capi invece il cliente non ha sempre ragione: è il negoziante a decidere, a propria discrezione, se e quando nel suo esercizio è possibile provare un abito o altri oggetti d'abbigliamento.