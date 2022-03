Partiti dalla Lombardia 7 tir carichi di aiuti per le famiglie ucraine divise al confine

“Lavorare per la pace, subito”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver assistito, questa mattina, alla partenza del convoglio di 7 tir della Lombardia per portare beni di prima necessità alla Fiera di Varsavia che, dallo scoppio del conflitto in Ucraina, si è trasformata nel più grande centro di primo soccorso per le famiglie in fuga dal conflitto.

“Famiglie divise al confine - prosegue il governatore - donne, bambini e anziani, l’aiuto a queste persone non può venire meno”.

“Grande il lavoro di Fondazione Progetto Arca e Fondazione Fiera Milano – conclude Attilio Fontana - reso possibile anche grazie all’immenso senso di solidarietà dell’Italia e dei lombardi che si è concretizzato in questa grande raccolta”