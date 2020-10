Lomazzo, investe il gatto e poi lo getta come un rifiuto, la proprietaria chiede aiuto sui social (video)

È Chiara Monti, la proprietaria del gatto investito oggi, 2 ottobre, a Lomazzo a scrivere un accorato appello sui social (sulla pagina Facebook 6 di Como se...L'ORIGINALE) dopo che un uomo, a bordo di un'auto bianca, ha investito il suo gatto. Dopo averlo raccolto lo ha poi lanciato a terra, come un rifiuto. La scena è stata ripresa dalle telecamere, ed il video postato su facebook, insieme all'appello.

«Buongiorno a tutti, scrive Chiara, volevo segnalare che stamattina intorno alle 7.52 è stato investito il mio gatto. Le telecamere davanti a casa riprendono un’ Audi bianca con tettuccio nero, che lo getta dal finestrino con una certa forza probabilmente dopo averlo investito o ferito.

La via è Bonarroti, la targa non è riconoscibile del tutto, chi riconosce questa macchina o ha visto qualcosa potrebbe contattarmi?

è avvenuto a Manera di Lomazzo.

Chi puó condivida..e se qualcuno sa chi è questa persona che passa da Manera ogni mattina mi contatti..vogliamo giustizia per una atrocità simile. La polizia è già stata allertata ma vorremmo trovarlo il prima possibile.

Per chi sa chi è si metta una mano sulla coscienza..il gatto è ricoverato e noi..la sua famiglia siamo straziati. meritiamo di vedere il volto di questo schifoso»

Il gatto è ora ricoverato presso una clinica veterinaria in gravissime condizioni.