Lol 2, chi ride è fuori: Como fa il tifo per Max Angioni

E' iniziata l'avventura del comico 31enne comasco Max Angioni al reality più divertente della tv. Esce oggi, 24 febbraio 2022, la prima puntata di Lol 2 - Chi ride è fuori, un format che vede protagonisti una serie di comici che devono sfidarsi a suon di battute e siparietti nell'intento di far ridere gli altri. E, come dice il nome del programma, chi ride perde. Nelle fasi preliminari del programma Max Angioni si è presentato, "vengo da Como", ha detto. E sicuramente i comaschi non potranno che fare il tifo per lui e seguirlo con affetto durante tutto il programma, sperando che faccia la persona seria, perché se ride è eliminato.

Max si ritrova a competere con alcuni dei più famosi comici italiani, da Corrado Guzzanti a Virginia Raffaele e Maccio Capatonda. Una bella sfida per Max che ha affermato di apprezzare molto del programma l'elemento 'spontaneità' che secondo lui "si era un po' perso ed era un po' sparito dai programmi comici".