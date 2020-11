Lockdown, il Comune di Como approfitta del minor traffico per accelerare i cantieri stradali

Il Comune di Como approfitta del parziale del periodo di parziale lockdown per avviare i cantieri di alcuni interventi sulle strade cittadine. "Abbiamo valutato di procedere subito con i cantieri – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierangelo Gervasoni – considerando che nelle prossime settimane i volumi di traffico saranno in qualche misura ridotti e l’impatto dei lavori sulla viabilità potrà creare meno disagi. Stiamo valutando la possibilità di avviare ulteriori interventi, anche sollecitando gli enti che ne hanno fatto richiesta a lavorare in questo periodo".

I cantieri

- In via Italia Libera dall’intersezione delle vie Gramsci/Croce Rossa/Italia Libera con direzione via Lucini, fino all'11 dicembre è istituito il senso unico di marcia per lavori di sostituzione e posa saracinesche da parte di Lereti acqua gas.

- Da lunedì 9 novembre fino all’11 dicembre, in accordo con Comocalor, è stato calendarizzato un intervento per il teleriscaldamento in via Scalabrini e piazza Camerlata. Nel tratto tra l’accesso carraio del civico n.1 di via Scalabrini e lo sbocco della stessa in piazza Camerlata sarà sospesa la circolazione veicolare. Sarà consentito l’accesso dei residenti e dei proprietari di posti auto/box fino alla testa del cantiere al civico 1 di via Scalabrini. L’accesso a via Scalabrini sarà garantito tramite il percorso alternativo indicato all’intersezione tra le vie Scalabrini - Repubblica Romana - I Maggio. Durante l’intervento sarà comunque garantito il servizio di riscaldamento nelle abitazioni della zona.

- Da lunedì 9 novembre fino all'11 dicembre e dal 7 al 29 gennaio 2021 in via Castel Baradello e via Rimoldi verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri nelle ore di punta e con impianto semaforico nelle restanti ore della giornata, per lavori di costruzione della nuova rete dell’acquedotto da parte di Lereti acqua gas. In via Castel Baradello sarà sempre garantito il transito dei residenti, dei frontisti e dei mezzi di soccorso. Qualora per avverse condizioni meteorologiche o altri problemi logistici i lavori non fossero realizzabili nel periodo ordinato, si intendono prorogati.

- All’altezza del civico 22 di via Rossini venerdì 13 novembre dalle ore 9 alle ore 13 è sospesa la circolazione veicolare per abbattimento alberi e conseguente rimozione del verde. L’accesso a via Rossini viene in ogni caso garantito da via San Giacomo e da via Silva fino alle testate di inizio e fine occupazione suolo, che saranno indicate dalla segnaletica. Nel medesimo tratto e periodo sarà vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli.