Locali storici d'Italia: 7 sono in provincia di Como. Ecco quali

La guida ai locali storici d'Italia raccoglie circa 220 antichi e prestigiosi alberghi, ristoranti, pasticcerie e caffè protagonisti della storia del nostro Paese. Magari perché sono stati promotori di eventi particolari o sede di fatti illustri o ancora perché seduto a un tavolino qualche scrittore ha trovato ispirazione per il suo grande romanzo. Si tratta sempre di locali che hanno almeno 70 anni di attività, che conservano gli ambienti e gli arredi originali e che possono produrre documentazione storica sugli avvenimenti e i frequentatori illustri.

Ogni anno da questa selezione nasce una guida gratuita che nel 2020 arriva alla sua 44esima edizione. Sono 34 i locali selezionati in Lombardia, di cui 7 tra Como e provincia.

I locali Como e sul lago

Tra le nostre meraviglie ne troviamo solo una in città mentre molto apprezzate sono le location sul Lago di Como.

I locali storici nella nostra provincia sono 7: il Crotto del sergente a Como, quello dei Platani a Brienno, il Grand Hotel Tremezzo a Tremezzina, l’Osteria Il Governo 1801 a Lezzeno, Villa d'Este e la Trattoria del Vapore a Cernobbio e Villa Serbelloni a Bellagio.

Grand Hotel Villa d'Este

E se si domanda agli organizzatori perché abbiano scelto questi locali, viene portato subito l'esempio del Grand Hotel Villa d'Este di Cernobbio, dove il fotoreporter Fedele Toscani, padre di Oliviero, fotografò l'amore tra Bessi Wallis Warfiled, in arte Wallis Simpson, ed Edoardo VIII, un amore che avrebbe segnato la storia della monarchia britannica, visto che il futuro sovrano avrebbe in seguito deciso di rinunciare al trono d'Inghilterra proprio per sposare la bella attrice.

Con i suoi Giardini l'hotel è stato poi protagonista del 1925 delle scene del viaggio di nozze del primo cortometraggio di Alfred Hitchcock, in cui recitavano Virginia Valli e Miles Mander.

La classifica

La provincia di Como è la seconda fra quelle lombarde nella classifica per quantità di locali storici. Nella classifica nazionale anche la nostra regione si piazza al secondo posto, preceduta soltanto dal Veneto e seguita dalla Toscana.