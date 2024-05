Chiusa la diga del lago di Pusiano, livello salito di mezzo metro

La diga di Pusiano è stata chiusa per limitare la portata di afflusso nel fiume Lambro che tanti problemi sta dando nella Brianza e nel Milanese. Il lago ha invasato 2 milioni e 750mila metri cubi ed è cresciuto di 50 centimetri in un solo giorno. Ancora invasabili 5 milioni di metri cubi.

La situazione di allerta di questi giorni ha fornito all'assessore regionale Gianluca Comazzi l'occasione per fare il punto sugli interventi realizzati o da realizzare in Lombardia per ridurre il rischio idrogeologico. Tra questi spicca il cosiddetto Cavo Diotti che costituisce il sistema di regolazione artificiale del Lago di Pusiano e del fiume Lambro ed è classificato, in base alla normativa vigente, Grande Diga e, come tale, impianto idraulico d'interesse nazionale. Le opere sono state collaudate il 12 luglio 2017.