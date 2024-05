Il livello del lago di Como si è alzato di 20 cm in un giorno: quando esonderà

Il livello dell'acqua del lago di Como è salito di 20 centimetri nelle ultime 24 ore. La portata d'acqua in ingresso nel lago continua costantemente a essere superiore a quella in uscita. Sebbene tale portata di afflusso abbia raggiunto livelli anche doppi di quella di deflusso, nelle prime ore di questa mattina la differenza tra le due è diminuita leggermente. Attualmente, secondo l'ultima rilevazione del Consorzio dell'Adda effettuata alle ore 6, nel lago entrano 777,9 metri cubi di acqua al secondo e ne escono 461,8, e il suo livello è di 94,8 centimetri sopra lo zero idrometrico.. Dunque, la tendenza resta ancora in crescita, con il lago che sale di livello di circa 1 centimetro ogni ora. La soglia di esondazione è a 120 centimetri sopra lo zero idrometrico. Tutto dunque dipende dalle piogge delle prossime ventiquattro ore. Il lago potrebbe arrivare sulla soglia dell'esondazione nella giornata di domani se dovesse cadere abbondante pioggia come nella giornata del 15 maggio.