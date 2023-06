Lissi, Pd: "Lavoriamo insieme per fermare il dissesto idrogeologico"

Arrivano i primi commenti politici dopo i forti disagi causati dal maltempo la scorsa notte anche in città. “All’indomani del forte temporale che ha colpito la zona - dichiara Patrizia Lissi, capogruppo del PD in Consiglio comunale - le immagini provenienti da alcuni luoghi della città di Como, come la via Brambilla e la via Volta, lasciano a bocca aperta. Le strade sono completamente coperte di fango e detriti trasportati dall’acqua, che hanno ostruito i tombini, impedendone il regolare assorbimento. Si segnalano, inoltre, danni ad abitazione e negozi. E’ uno stato in cui, chiaramente, non vorremmo mai vedere la nostra città”.

“Prima di tutto - aggiunge Lissi - vogliamo esprimere un messaggio di vicinanza ai residenti, che sono stati, comunque, i primi a rimboccarsi le maniche per pulire le strade dal fango. In secondo luogo, è necessario interrogarsi sulle contromisure che possono essere prese per evitare che Como si allaghi puntualmente alla prima bomba d’acqua. Secondo l’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la nostra città e il territorio comasco sono tra i luoghi più esposti al dissesto idrogeologico. È necessario investire per evitare disagi o, peggio, spiacevoli incidenti. La Consulta dell'ambiente si è riunita una volta sola e ho chiesto di convocare la Commissione per parlare della tematica. Un primo passo, potrebbe essere anche solo tener puliti i corsi del Cosia, del Breggia e del reticolo minore. I detriti da loro trasportati sono tra le principali cause dell’occlusione dei tombini, che è altrettanto fondamentale tenere liberi da sporcizia, e dei conseguenti allagamenti. Lavoriamoci insieme".