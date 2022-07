Limite di velocità in autostrada a 60 all'ora: la Svizzera ci pensa

Al momento, come riporta tvsvizzera.it, è solo un'idea, una proposta al vaglio degli esperti ma sono già in tanti a storcere il naso di fronte al ragionamento che sta facendo l'Ufficio federale delle strade in Svizzera.

"Vogliamo esaminare se gli 80 chilometri orari in autostrada sono sempre la soluzione migliore contro gli ingorghi del traffico. Alle volte potrebbe essere più sensato un limite di 90 km orari, in altre 70, qualche volta - su certi tratti e provvisoriamente - magari 60. Sono due anni che facciamo queste valutazioni". A dirlo è stato niente meno che il portavoce dell'Ufficio federale delle strade Thomas Rohrbach.