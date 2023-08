La Liguria come il lago di Como: 2 euro in più per il piattino per condividere le trofie

Forse l'episodio del toast tagliato in 2 sul lago di Como con il supplemento di due euro non è poi una cosa così strana o inusuale in Italia, specialmente nei luoghi turistici. Così a poche ore dallo "scandalo" del bar di Gela Lario saltato alle cronache nazionali, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha trovato un altro episodio simile, pubblicando lo scontrino incriminato sui suoi (seguitissimi) profili social dove scrive: "Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l’altro avendole già messo sul conto il coperto".

Da oggi sarà bene, ogni volta che ci sediamo al tavolo di un bar o di un ristorante, chiedere ogni specifica prima che ci vengano chiesti pagamenti extra anche per l'aria che respiriamo. Perché è vero che spesso le richieste degli avventori possono essere strane, inopportune e anche scortesi ma è anche vero che il cliente, come dice il detto, ha sempre ragione e andrebbe trattato se non altro con chiarezza.