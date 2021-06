Il Lido di Villa Geno riapre il 3 luglio: lago balneabile

Fervono i preparativi al Lido di Villa Geno che si appresta a riaprire i battenti sotto la nuova gestione. La data di riapertura prevista è il 3 luglio, ma una serie di iniziative serali sono state organizzate per il 5, il 6 e il 7 luglio per festeggiare la nuova vita della struttura. L'allestimento degli esterni è in fase di ultimazione in questi giorni.

Quest'anno l'acqua del lago sarà balneabile anche difronte al Lido di Villa Geno. Per il momento le novità effettive sono ancora poche, ma presto l'impianto si arricchirà di alcune novità, come per esempio un campo da beach volley e una nuova piscina che verrà pronta per l'estate 2022. Subito pronta una piccola area sport dotata di ping pong.

Il lido riapre con una formula abbastanza consolidata, ma vede il rinnovamento di tutta l'attrezzatura, come sdraio, sedie e ombrelloni per la parte esterna. Il costo per trascorrere la giornata al Lido di Villa Geno, dalle 10 (orario di apertura) a mezzanotte (chiusura) è di 15 euro per lettino, telo e ombrellone. Pagando 5 euro in più si può avere una postazione per così dire superiore (lettini più comodi e servizio al tavolo).

Due giorni a settimana saranno dedicati all'organizzazione di particolari serate: il martedì sera sarà rivolto ai più giovani, il mercoledì sera alle persone per così dire un po' più adulte.