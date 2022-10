"E poi vinse": il libro su Alessandro Rapinese

"E poi vinse". Il titolo si ispira al noto aforisma, attribuito (forse erroneamente) a Ghandi: prima ti deridono, poi ti ignorano, poi ti combattono, poi vinci. E' sintetizzata in queste parole la storia politica di Alessandro Rapinese, tredicesimo sindaco del Comune di Como, protagonista del libro che uscirà a novembre per i tipi di Dominioni e a firma dei giornalisti del quotidiano La Provincia, Gisella Roncoroni ed Enrico Marletta.

Tra vicende personali e battaglie politiche il libro - una sorta di "biografia autorizzata" - ripercorre le tappe fondamentali che hanno segnato l'uomo e il politico fino allo straordinario risultato elettorale del 2022, quando, prima volta nella storia di un capoluogo italiano, un candidato dichiaratamente e da sempre civico e anti-partitico, vince le comunali mettendo all'opposizione tutti i partiti.

E' lo stesso Dominioni a scrivere in un post su Facebook la presentazione del libro in imminente uscita: "Tanti lo criticano, qualcuno addirittura lo odia. I suoi numeri hanno dimostrato la sua tempra: cinque campagne elettorali, ben quattordici anni all’opposizione di Palazzo Cernezzi, migliaia di interventi, centinaia di documenti protocollati. Piaccia o non piaccia, quella di Alessandro Rapinese, è la vicenda fuori dal comune di un personaggio fuori dal comune".