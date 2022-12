La letterina di Natale vola dal lago di Pusiano a Podernone: il desiderio del piccolo Jonathan è stato esaudito

Una piccola ma bellissima favola di Natale ha unito Como e a Pordenone. Jonathan, bimbo di 3 anni di Pusiano, non molti giorni fa ha scritto la classica letterina di Natale ma anziché spedirla o consegnarla a qualche elfo aiutante di Babbo Natale, l'ha affidata a un palloncino azzurro che si è librato in cielo. Il palloncino non è arrivato al Polo Nord, ma più semplicemente a Pordenone. Come racconta TrevisoToday martedì 20 dicembre un uomo residente del Comune di Fontanelle, nel Trevigiano, ha ritrovato in un campo in provincia di Pordenone ciò che rimaneva della letterina spedita dal piccolo Jonathan. Il piccolo mittente chiedeva di ricevere per Natale un camion dei pompieri. L'uomo che ha trovato la lettera, dopo averla letta, ha contattato i vigili del fuoco di Pordenone che si sono attivati subito per esaudire il desiderio del bambino. In un videomessaggio i pompieri hanno fatto gli auguri di buone feste a Jonathan mostrandogli l'autoscala giocattolo che il piccolo aveva chiesto: "Ciao! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l'autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte: tu e l’autoscala che crescete assieme e un giorno, da grande, magari sarai anche un vigile del fuoco e l'autoscala, stavolta quella vera, potrai farla vedere a tutti i bambini. Buon Natale".

Il pacco regalo verrà consegnato la vigilia di Natale da un vigile del fuoco di Pordenone che tornerà sul lago di Como per passare le feste in famiglia.