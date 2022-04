Vertemate con Minoprio, la lettera dei genitori alla preside Piatti: "Grazie per questi due anni"

Si conclude, dopo due anni, la reggenza a capo dell'Istituto Comprensivo di Vertemate con Minoprio della preside Raffaella Piatti. Due anni che hanno lasciato il segno, positivo ovviamente, nella mente e nei cuori dei ragazzi ma anche dei genitori. Sono proprio i papà e le mamme ad avere voluto appendere uno striscione per esprimere pubblicamente il loro ringraziamento alla preside Piatti. Qui di seguito la lettera che le hanno scritto per poter meglio esprimere la propria gratitudine.

Ci sono donne che esistono per lasciare un segno. Sono quelle che vivono seguendo il cuore, che sono un regalo per gli altri. Che sanno ascoltare, che aiutano a vedere il sole nelle giornate grigie e buie. In questi anni, preside Piatti, lei è stata questa donna. Carissima, questa sua missiva, ci costringe a risponderle per le rime. Non troviamo corretto: Scriverci così senza avvisarci! Ringraziare in maiuscolo 9 volte e non paga ringraziare in minuscolo 4 volte! Evidenziare quanto tutti i giorni abbia dedicato la sua competenza ed ironia a costruire insieme al suo team un progetto vincente Ricordare l’eccellenza del Nostro/Vostro/Suo Istituto… Ricordare che sono i gesti semplici che fanno la differenza… Farci scendere lacrime copiose senza pietà Adesso tocca a noi genitori ringraziarla, perchè per ben due anni abbiamo dormito sonni tranquilli, consapevoli di avere un team eccezionale che lavorava sul futuro dei nostri figli. Non le raccontiamo neanche quanto sia stato bello “fidarsi”, si fidi è bellissimo! Ci lascia con la consapevolezza ancora più forte di quello che è giusto dare e chiedere ad una scuola. Non dimenticheremo facilmente le sue comunicazioni, dove non è mai mancato un bel pensiero, una bella parola… Promettiamo a lei e a tutto il corpo docente il nostro serio impegno a portare avanti questo progetto, con questi toni, con questi grazie e con questa serenità.

Con affetto,

i genitori dell'istituto comprensivo di Vertemate con Minoprio