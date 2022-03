La lettera di Papa Francesco alla fondatrice di "Cucinare al fresco", magazine dei detenuti del Bassone: "Continuate così"

La redazione del magazine gastronomico "Cucinare al fresco", realizzato dai detenuti del carcere Bassone di Como, ha ricevuto in questi giorni una lettera della segreteria pontificia. La missiva, indirizzata alla fondatrice della rivista, Arianna Augustoni, riporta i ringraziamenti da parte del Santo Pontefici, Papa Francesco, ed è firmata da monsignor Roberto Cona.

Gentile Signora,

con stimata lettera del 14 gennaio scorso, ha rivolto al Santo Padre espressioni di filiale ossequio e, informandoLo circa il progetto Cucinare al Fresco, ha voluto farGli dono di una copia del ricettario realizzato da alcuni detenuti.

Papa Francesco, riconoscente per la cortese premura e per i sentimenti di filiale devozione manifestati, incoraggia a proseguire nell'impegno al servizio del bene comune e a favore dei più svantaggiati, oggi maggiormente provati dal contesto pandemico. Egli, mentre assicura volentieri il ricordo nella preghiera per Lei, per i Collaboratori e ,per quanti sostengono tale iniziativa; affida ciascuno alla protezione della Vergine Maria ed è lieto di inviare la Benedizione Apostolica, che estende ai rispettivi familiari.

Con sensi di distinta stima

Monsignor Roberto Cona