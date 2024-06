Anna, 8 anni, scrive un lettera al sindaco: "Il mercato coperto è un pezzo importante della città"

Anna, una bambina di Como di soli 8 anni, ha scritto una lettera al sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Nella sua lettera, Anna chiede con semplicità e sincerità di non ristrutturare il mercato coperto di Como senza prima trovare un posto alternativo per i produttori agricoli locali, costretti a lasciare il loro spazio dopo il 31 luglio.

Il mercato coperto di Como non è solo un luogo di scambio economico; è un simbolo di tradizione, comunità e connessione tra le persone. Anna, con la sua innocenza e preoccupazione genuina, ha espresso un sentimento condiviso da molti cittadini. Questa richiesta arriva proprio mentre la città si prepara per un'importante fase di ristrutturazione del mercato coperto, uno spazio che ha servito come cuore pulsante per gli agricoltori locali per molti anni. La scadenza della concessione dello spazio ai produttori era però stata annunciata mesi fa e non può avere colto di sopresa nessuno. Resta da capire se e dove i produttori troveranno un altro spazio in attesa della fine dei lavori e del nuovo bando che verrà indetto per "ripopolare" l'area del mercato ristrutturata.

Il mercato coperto non è solo un punto di vendita, ma un luogo di incontro dove i cittadini possono conoscere e apprezzare i prodotti freschi e genuini del territorio. Ogni bancarella racconta una storia di fatica, passione e amore per la terra. La lettera di Anna è un dolce promemoria dell'importanza di preservare queste connessioni. Nel frattempo Rapinese risponde ad anna attraverso QuiComo: "Cara Anna il mercato coperto è talmente importante anche per me che lo voglio ristrutturare. Come succederebbe anche a te se i tuoi genitori volessero ristrutturare una parte della tua casa, quella parte non sarebbe utilizzabile da nessuno se non dagli operai. Purtroppo altri spazi ora non ci sono in città e aprire un'area mercatale è molto complicato e quindi il mercato agricoltori potrà tornare lì solo una volta ristrutturato".