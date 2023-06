Il Lecco dopo 50 anni vola in Serie B. Torna il deby col Como

Play off terminati e il Lecco dopo la vittoria con il Foggia torna in serie B dopo 50 lunghissimi anni. La partita chiave è terminata 3 a 1. Nel primo tempo, come raccontano in un articolo approfondito i colleghi di LeccoToday, al gol siglato da Bjarkason al terzo minuto, ha risposto il bluceleste Lepore su calcio di rigore. Il secondo tempo ha visto il Lecco più pimpante arginare il forcing degli ospiti che non sono più riusciti a sfondare subendo invece il bel gioco dei padroni di casa fino al gol di Lakti. A pochi minuti dalla fine il 3 a 1 decisivo ancora di un super Lepore.

Dopo il fischio finale è esplosa la gioia non solo dello stadio Rigamonti-Ceppi con i suoi 5.000 spettatori, ma di tutta la città di Lecco, dal lungolago ai rioni fino ai paesi dell’hinterland. Una città ora in tripudio - tra bandiere blucelesti e caroselli d’auto - che attendeva di salire in B dal 1973.

Il 18 giugno 2023 diventa così una data che entra nella storia lecchese e l'anno prossimo torna l'attesissimo (e accesissimo) deby con il Como.