Le Serre Music Festival, tutte le indicazioni per i parcheggi

In occasione degli attesissimi concerti de LeSerre Music&Comedy Festival, che ospiteranno, presso Villa Erba a Cernobbio (Area ex-galoppatoio), grandissimi nomi della musica italiana (i Pooh, De Gregori, Cristiano De Andrè, Il Volo, Venditti e Bersani) sarà possibile prenotare online il parcheggio di fronte alla venue, all’autosilo Villa Erba di Via Regina,

In questo modo ci si potrà assicurare in anticipo il proprio posto auto senza avere il pensiero di dover fare code o lunghe attese il giorno del concerto scelto; un modo comodo e veloce per assistere ai live dei propri idoli con la massima tranquillità.

Un altro parcheggio disponibile sarà quello al Piano -1 delle Gallerie Bennet Lario in Via Asiago,2 che sarà aperto fino alle ore 2.00, in occasione dei concerti del 19, 21, 26 e 27 luglio.

Inoltre, Akzo Nobel, partner del Festival, metterà a disposizione i suoi 2 parcheggi in Via Silvio Pellico per tutti i concerti a partire dalle 17.30.

La mappa dei parcheggi disponibili si può trovare qui.

Queste le date dei concerti

Venerdì 19 luglio – Pooh

Domenica 21 luglio – Francesco De Gregori

Mercoledì 24 luglio – Cristiano De Andrè

Venerdì 26 luglio – Il Volo

Sabato 27 luglio – Antonello Venditti

Domenica 28 luglio – Samuele Bersani