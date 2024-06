Lavoro stagionale, sul Lago di Como non si trova personale col titolo di studio adeguato

I dati pubblicati recentemente da Unioncamere - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior palano chiaro e descrivono una situazione oramai nota sul Lago di Como: il 62,7% delle imprese non riescono a trovare personale che abbia un titolo di studio nel settore del turismo o dell'industria dell'ospitalità. In provincia di Como si arriva addirittura al 70%. Tradotto in parole povere significa che ristoranti, alberghi sono spesso a corto di personale per l'estate. A fare una chiara disanima della situazione anche il coordinatore di Confesercenti Lombardia Orientale per il Lago di Garda, Andrea Maggioni. Per lui lavorare in un ristorante o in un bar in estate non dovrebbe essere sinonimo di sfruttamento ma un'esperienza umana e professionale, utile, per esempio, ad affinare le lingue o a crearsi competenze nuove. Purtroppo a oggi ci sarebbero, a suo parere, pochi istituti alberghieri in Italia e inoltre andrebbe ridotto il cuneo fiscale sugli stipendi dei nostri collaboratori:"Ora tocca al Governo, le imprese hanno già dato", conclude Maggioni.

La situazione a Como e sul Lago

Il lavoro stagionale a Como e sul Lago è stato spesso un problema e gli annunci per la ricerca di personale partono già da gennaio: si cercano baristi, persone che si occupino di accoglienza, camerieri, ecc. I molti giovani che cercano un'occupazione sono però demotivati dagli stipendi bassi e dal dover lavorare anche 6 giorni su 7 e con orari incessanti. Qualcuno ci ha anche scritto di ave rifiutato stipendi di 1.200 euro al mese perché doveva lavorare anche tutti i fine settimana, cosa piuttosto normale quando si pala di stagione turistica.