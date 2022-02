Un mese di lavori alla rete del gas a Tavernola: previste chiusure di via Conciliazione

Per consentire interventi di 2i Rete Gas fino al 14 marzo saranno necessarie modifiche alla viabilità in via Conciliazione (tratto da via Sebenico a via per Cernobbio) e in via per Cernobbio (tratto da via Conciliazione a via Bonardi). I lavori si articoleranno in tre fasi:

1) via Conciliazione/via Sebenico: chiusura al traffico veicolare della strada in orario notturno dalle 22 alle 6

2) via Conciliazione, da via Sebenico a via per Cernobbio: chiusura della strada al traffico veicolare in orario diurno dalle ore 9 alle ore 17, con ripristino della viabilità al termine di ogni giornata lavorativa



3) via per Cernobbio - tratto da via Conciliazione a via Bonardi: chiusura al traffico in orario notturno (22-6) di una corsia della carreggiata, con l’istituzione del senso unico alternato garantendo il transito pedonale e veicolare in sicurezza.Nelle fasi 1 e 2 sarà garantito l’accesso ai veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso fino alle testate del cantiere.