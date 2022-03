Lavori in via Borgovico vecchia: chiesta al Comune la riduzione di canoni, tasse e imposte

Grazie per i lavori, ma penalizzano l'accesso sia alle varie attività della via che alle abitazioni. Questo, in sintesi, ciò che Confesercenti Como ha scritto agli assessori del Comune di Como al Commercio, Marco Butti, e ai Lavori pubblici, Pierangelo Gervasoni, per ringraziare il Comune per i lavori di riqualificazione di via Borgovico vecchia e chiedere allo stesso tempo gentilmente alla Giunta di valutare una riduzione di canoni, tasse e imposte comunali per esercenti, professionisti e residenti di via Borgovico vecchia in concomitanza con i lavori di rifacimento dei sottoservizi e di successivo ridisegno del quartiere che dureranno oltre un anno e che riducono la capacità ricettiva e di accesso alle attività e alle abitazioni.