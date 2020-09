Lavori in Valassina, corsie (a tratti) chiuse e limitazioni fino al 9 ottobre

Limitazioni alla circolazione e chiusura saltuaria di una o due corsie in Valassina. Anas ha comunicato che lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga sono in programma interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra il km 12,800 e il Km 49,500, nelle province di Monza Brianza e Lecco, ma sappiamo bene che la chiusura di corsia può creare disagi anche a chi da Monza o Milano si reca a Como, considerando il tratto indicato.

E' stata programmata la chiusura al traffico della statale dal km 12,800 al km 49,500, in direzione Lecco, in tratti saltuari, a partire dal 7 settembre fino al 9 ottobre tra le 21 e le 6 del giorno successivo esclusi i giorni festivi. Questo comporterà la chiusura di una o due corsie della carreggiata nord (di marcia, centrale e di sorpasso a seconda delle esigenze dei lavori, restando l'altra agibile col limite di velocità massima di 50 km/h), della lunghezza massima di tre chilometri. La limitazione interesserà anche le rampe di entrata o di uscita degli svincoli lungo la statale, se comprese nelle aree di cantiere dei tratti interessati dai lavori.