Lavori sulla Statale 36: le date e le uscite chiuse

Anas ha programmato i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in due tratti tra le province di Monza e Brianza e Lecco, una delle strade maggiormente utilizzate anche per chi da Como o dall'erbese di reca a Monza-Milano.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, a partire dalle 21 di lunedì 22 agosto e fino alle 9 di venerdì 26 agosto sarà in vigore il restringimento della carreggiata nord/Lecco in tratti saltuari tra Capriano e Bosisio Parini (in provincia di Lecco), con transito sempre consentito sulla corsia libera.

A partire dalle 21 di lunedì 29 agosto il cantiere si sposterà a Lissone. Anche in questo caso è previsto il restringimento della carreggiata, in direzione sud/Milano. Il traffico sarà consentito sulla corsia libera. Il completamento degli interventi è previsto entro le 8 del 3 settembre. Per la durata dei lavori saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Lissone/Muggiò.

