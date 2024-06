Lavori allo Stadio Sinigaglia, il problema delle rondini: la segnalazione

Da giorni sono cominciati i lavori allo stadio Sinigaglia a Como per aumentare, come richiesto dalla deroga, la capienza per il prossimo campionato di serie A. Attualmente il cantiere è impegnato in particolare nella zona dei distinti, dove tutta l'arera interessata è stata recitantata e messa in sicurezza, L'obiettivo, naturalmente, è quello di concludere il lavori entro agosto o al massimo a settembre in modo di permettere agli azzurri di giocare in casa le partite del massimo campionato di calcio.Un'osservazione non banale ci arriva dalla nostra lettrice, con foto allegate.

"Buongiorno, sono iniziati giustamente i lavori di riqualificazione dello stadio.Il mio pensiero va ai numerosi nidi di rondini presenti in quel punto e ai piccoli nati o in attesa di nascere: i rumori e la confusione dei lavori non potrebbero disturbare e far indurre le madri ad abbandonare i nidi?"