Lavori allo stadio Sinigaglia, l'intervento della Lipu: "Distruggere i nidi di rondine è reato penale"

Dopo la segnalazione sui nidi di rondine in pericolo a causa dei lavori allo stadio Sinigaglia a Como abbiamo contattato il delegato provinciale della Lipu ( Lega Italiana Protezione Uccelli) Gianluigi Luraschi che ci ha spiegato come sono intervenuti insieme alla polizia provinciale per cercare di tutelare questi animali perché, al di là della nostra attenta lettrice che ha inviato la segnalazione, la questione era già nota agli addetti ai lavori. Ci ha spiegato che come Lipu sono andati sul posto a fare un sopralluogo con la polizia provinciale e hanno chiesto al resposanbile del cantiere (in quel momento assente ma hanno parlato con il suo delegato) come pensavano di procedere per evitare di danneggiare i nidi di balestucci (che sono gli uccelli che hanno nidificato sulle colonne dello stadio, molto simili alle rondini).

"Ci hanno detto - racconta Luraschi - che non utilizzeranno al momento le lance d'acqua per pulire le parti dove hanno nidificato i balestrucci così da non distruggere i nidi. I lavori sono iniziati adesso nella zona verso la Canottieri, dove ci sono meno nidi e solo tra tre settimane si sposteranno verso l'Hangar dove invece ce ne sono molti. Si spera che per allora possano essere involati. Comunque prima dell'inizio dei lavori in quel lato faremo un nuovo sopralluogo sempre con la polizia provinciale che si occupa di queste cose. I balestrucci sono abituati alla presenza dell'uomo e quindi se si evitano le lance d'acqua sotto le gradinate non dovrebbero esserci grossi problemi, comunque terremo monitorata la situazione. Ricordo che distruggere i nidi di queste specie protette è reato penale e che in altri paesi europei, anche a fonte di investimenti di milioni di euro, in alcuni casi i lavori sono stati stoppati per salvaguardare gli uccelli e la Legge".