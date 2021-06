Cantiere di Como Acqua a sorpresa, chilometri di coda a San Fermo: interviene il sindaco

Tutti in coda sulla provinciale da Cavallasca a San Fermo della Battaglia: auto in colonna per chilometri a causa di un cantiere di Como Acqua. I tecnici dell'azienda idrica sono intervenuti senza preavviso per riparare una perdita individuata nelle vicinanze del capolinea dei bus, in via Roma. Per effettuare tali lavori è stato necessario posizionare un semaforo per il senso unico alternato in modo da far transitare le auto solo su una delle due corsie separate dallo spartitraffico, mentre sull'altra venivano eseguiti i lavori.

Cantiere, come detto, non annunciato.

La cosa ha lasciato basito il sindaco di San Fermo, Pierluigi Mascetti, che è intervenuto in prima persona per chiedere a Como Acqua di rinviare i lavori: "C'è effettivamente una perdita - ha spiegato Mascetti - ma la riparazione non è così urgente da chiedere un intervento a sorpresa nelle ore di punta della mattina. Ho parlato con Como Acqua e mi hanno detto che ci deve essere stato un disguido nella comunicazione ed è per questo che l'amministrazione comunale non è stata avvertita. Mi hanno assicurato che non si ripeterà più e che i lavori verranno programmati in un orario che non causi disagi eccessivi come stamattina".