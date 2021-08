Rotatoria di piazza San Rocco, finalmente iniziano i lavori

Si è concluso il periodo di sperimentazione della rotatoria temporanea di piazza San Rocco. Gli esiti sono stati positivi e finalmente domani inizieranno i lavori per realizzare la rotatoria definitiva. La nuova rotatoria servirà a migliorare la sicurezza dell’intersezione e permetterà alcune manovre che l’assetto storico non consentiva.

La prima fase dei lavori, che durerà circa venti giorni e sarà gestita in modo da ridurre al minimo i disagi alla viabilità, riguarderà l’area a margine della strada e non interferirà con la circolazione veicolare. A seguire le lavorazioni potranno interessare anche la sede stradale, senza mai interrompere la circolazione, e in parte saranno eseguite in orario notturno.