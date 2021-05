Como, lavori in viale Varese: soppressi temporaneamente decine di parcheggi

Decine di parcheggi blu a pagamento sono stati temporaneamente soppressi per consentire lo svolgimento dei lavori per il rifacimento del marcipiede di viale Varese. Il cantiere principale, iniziato nella giornata del 17 maggio 2021, durerà alcune settimane (due o tre) e procederà per tratti. Il tratto iniziale (da piazza Cacciatori delle Alpi a via Cinque Giornate) è già stato rifatto. Ora tocca al tratto fino al Passaggio Giardini di Ponente Luigi Zuccoli, poi al tratto fino a via dell'Annunciata. Il cantiere ha reso necessario restringere la carreggiata e per permettere il transito delle auto è stato necessario istituire il divieto di sosta a partire dal 17 maggio fino a fine lavori.