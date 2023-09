Il cantiere del nuovo lungolago si allarga: cambia la viabilità

Il cantiere del nuovo lungolago si allarga. Per consentire l’esecuzione dei lavori relativi alle opere di difesa dalle esondazioni del lago, a partire da sabato 9 settembre e fino a fine lavori verrà ampliata l’area di cantiere sul Lungo Lario Trento. Pertanto, verrà soppresso l’attraversamento pedonale di piazza Cavour (davanti all'Hotel Metropole Suisse) e la fermata degli autobus sarà spostata alcuni metri più avanti, in direzione di piazzale Santa Teresa. Inoltre, il pontile 5 sarà adibito al solo sbarco dei viaggiatori con percorso obbligatorio in uscita verso i giardini a lago.