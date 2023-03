Lavori su lungolago: tutte le modifiche alle corse dei bus

Numerose e importanti sono le variazioni al servizio di trasporto pubblico di Asf Autolinee apportate a causa dei lavori sul lungolago di Como. A causa dei lavori di sistemazione del marciapiedi su Lungolario Trieste, la fermata “Stazione Lago” lato lago sarà soppressa. I cambi per le linee 4, 5 e 7 sono temporaneamente spostati in piazza Amendola. Inoltre, a causa dell’impossibilità di utilizzare il piazzale antistante la stazione, le linee C50 e C52 effettueranno capolinea in piazza Verdi, lato giardino Maggiolini. Le corse ripartiranno secondo il percorso consueto effettuando fermata di transito in Lungolario Trieste.

A partire da lunedì 20 marzo 2023 e fino a termine lavori (durata prevista 1 mese) a causa dell’effettuazione di uno scavo per la realizzazione di un impianto fognario che dovrà attraversare il lungolago in corrispondenza di piazza Cavour, sarà chiusa al traffico la corsia preferenziale tra via Cairoli e piazza Matteotti. La fermata Stazione Lago lato stazione è temporaneamente soppressa. I cambi per le linee 4, e 7 sono temporaneamente spostati in Piazza Cavour.

Tutte le linee modificate

Linea 1: le corse effettuate con autosnodato in direzione San Fermo / Magistri, da Via Gallio sono deviate per Viale Varese, Via Cattaneo, piazza Vittoria.

Linea 4: Le corse dirette a Campora, da Lungo Lario Trento sono deviate per Piazza Cavour, Piazza Verdi, Via Bertinelli, passaggio a livello del Municipio, viale Lecco, via Dante. Ritorno regolare.

Linea 7: le corse dirette a Lora, da Lungo Lario Trento sono deviate per Piazza Cavour, Piazza Verdi. Ritorno regolare.

Linee C10-C20: le linee sono limitate alla Stazione San Giovanni. Le corse in proseguimento per Magistri Cumacini percorrono Via Gallio, Viale Varese, Via Cattaneo, piazza Vittoria poi regolare. Ritorno regolare.

Linea C28 : la corsa 28051 delle 15.05 Rovenna-Como è limitata alla Stazione San Giovanni. La corsa 28034 Como-Rovenna parte da Stazione San Giovanni alle 16.09.

Linee C30-C31-C32: le linee sono limitate in Stazione Autolinee. Le corse C30 n. 300044 delle 13.05 e 300054 delle 13.50, C31 n. 31016 delle 13.30 e C32 n. 32026 delle 13.35 da Stazione Autolinee percorrono Lungolario Trieste e Trento, via Cavallotti, Viale Varese, Piazza Vittoria e di seguito come da percorso regolare.

Linea C43: la linea è limitata in viale Lecco e non raggiunge Piazza Cavour.

Linee C46-C47 le linee sono limitate in Stazione Autolinee.

Linee C50-C52: le linee sono limitate in piazza Verdi, lato giardino Maggiolini.

Le corse ripartono per piazza Cavour, via Cairoli, a sinistra in Lungolago Trento, via Cavallotti, viale Varese, via Cattaneo, piazza Vittoria e di seguito come da percorso regolare.

Linea C60: le corse in partenza da piazza Cavour partono per via Cairoli, a sinistra in Lungolago Trento, via Cavallotti, Viale Varese, via Cattaneo, piazza Vittoria e di seguito come da percorso regolare.

Linea C70: le corse in direzione Appiano transitano per piazza Cavour. Le corse in partenza da Piazza Cavour partono per Via Cairoli, a sinistra in Lungolago Trento, via Cavallotti, viale Varese,via Cattaneo, piazza Vittoria e di seguito come da percorso regolare.