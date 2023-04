Lavori sul lungolago e sulla Lariana: si teme il collasso della viabilità

Como rischia ancora di finire nella morsa del traffico e questa volta la situazione potrebbe essere peggiore del solito. Infatti, in concomitanza con i lavori sul lungolago che hanno reso necessario il restringimento della carreggiata tra piazza Matteotti e piazza Cavour, da lunedì 3 aprile a Blevio sarà istituito il senso unico alternato sulla Lariana, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori in corrispondenza delle gallerie di Blevio. Il senso unico alternato è previsto dalle ore 8 alle ore 20, comprendendo così gli orari di punta.

Come è noto già negli ultimi giorni il traffico ha vissuto momenti difficili a causa dei lavori del lungolago con code sulla Lariana in direzione del capoluogo, tanto lunghe e lente da costringere alcuni utenti dei bus a scendere qualche fermata prima per proseguire a piedi per raggiungere il centro città.

Insomma, la situazione potrebbe essere davvero delicata nel corso della settimana che arriva. Per questo motivo i sindaci di Como, Torno e Blevio stanno concordando modalità di intervento per limitare i disagi. Dunque, i primi cittadini di Como, Alessandro Rapinese, di Blevio Alberto Trabucchi e di Torno Rino Malacrida resteranno in stretto contatto pronti ad adottare misure coordinate.