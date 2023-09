Autostrada A9: al via la nuova fase di lavori alla galleria San Fermo Nord

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dopo la sospensione programmata per il periodo estivo, ripartono a partire da lunedì 11 settembre le attività di ammodernamento all’interno del fornice Nord della galleria San Fermo. In questa fase delle lavorazioni, che si svolgeranno operando su turni di 24 ore su 24, sette giorni su sette, proseguirà la ricostruzione della calotta della galleria, attività che, come spiegano dalla società Autostrade, per caratteristiche tecniche specifiche "deve essere effettuata in assenza di traffico".

Al fine di garantire l’operatività del cantiere, pertanto, nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana verrà installata una deviazione di carreggiata per gli utenti provenienti da Milano e diretti verso il confine, in modo da garantire il transito su una corsia in entrambi i sensi di marcia. Le attività, come da cronoprogramma concordato con le istituzioni territoriali, proseguiranno in continuità per concludersi entro il ponte della festività dell’Immacolata di dicembre al fine di agevolare gli spostamenti degli utenti e permettere il corretto svolgimento delle operazioni invernali, quando verrà ripristinata la piena fruibilità del tratto.