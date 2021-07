Lavori in via Borgovico, appena iniziati e già sospesi: il Comune si è accorto del caos che provocano

Erano previsti dal 19 luglio al'11 settembre, ma appena iniziati i lavori all'acquedotto in via Borgovico a Como hanno messo in ginocchio la viabilità comasca con pesanti ripercussioni sulle strade collaterali e sul lungolago. Il Comune di Como è dovuto immediatamente intervenire chiedendo la sospensione dei lavori, intanto verranno valutate nuove modalità d'intervento poiché i lavori sarebbero realmente necessari, forse urgenti.

Intorno alle ore 10 Palazzo Cernezzi ha diffuso la seguente nota stampa: "È stata data indicazione di sospendere il cantiere in via Borgovico a causa dei disagi per la viabilità urbana ed extraurbana. Il ripristino della viabilità ordinaria è ipotizzabile nel primo pomeriggio. Non è stato fatto il tentativo di invertire il senso di marcia previsto per la viabilità di cantiere (in discesa da via Bixio) in quanto via Bixio non avrebbe potuto sostenere tutto il traffico pesante proveniente dall’autostrada su cui Autostrade per l’Italia sta lavorando. I lavori previsti in via Borgovico sono indispensabili alla rete idrica: le modalità per effettuarli saranno rimodulate, come già previsto dall’ordinanza, per poterli riprendere nei prossimi giorni".