Lavori finiti sulla A9? Niente affatto, sono solo sospesi fino al 10 gennaio

I lavori lungo il tratto della autostrada A9 tra l'uscita Como sud e la Svizzera non sono conclusi. L'assenza di uomini e mezzi al lavoro di queste settimane è dovuta alla necessità e alla voolontà di Autostrade per l'Italia di concedere un po' di tregua agli utenti del tratto autostradale in questione durante il periodo delle festività natalizie.



Dunque, i lavori riprenderanno dopo il 10 gennaio 2022. Il lato positivo è che il cantiere che per mesi ha tenuto sotto scacco la viabilità comasca mandandola ripetutamente in tilt non dovrebbe più causare problemi negli orari diurni. Infatti, eventuali chiusure e limitizioni di transito dovrebbero avvenire solo negli orari notturni.I lavori in corso riguardano la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle gallerie di Monte Quarcino, Monte Olimpino e San Fermo della Battaglia.