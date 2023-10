Lario Express, il treno storico che passa da Como fa emozionare. VIDEO

Il mitico Lario Express è partito ieri domenica 1° ottobre da Milano Centrale passando per Como San Giovanni trainato dalla locomotiva diesel D445 e poi da Como a Lecco con la 940.041 del 1926. Ad attendere il suo passaggio, come spesso accade, i grandi appassionati di treni tra cui Giancarlo.

Giancarlo ha 54 anni, è di Como e da sempre è appassionato di treni, della loro storia e della loro evoluzione. Come chiunque sia davvero affascinato da questo mondo che si sposta tra la nostalgia del tempo passato e le nuove tecnologie, lui ama fare video degli eventi con le locomotive più prestigiose, storiche e importanti che passano per Como. Su Facebook lo trovate come Giancarlo Jack Frigerio (una pagina interessantissima piena di treni e informazioni) ed è lui che ci ha inviato il video della partenza del Lario Express di ieri mattina 1° ottobre 2023.