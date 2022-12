Lariana, chiusure notturne sulla ex SS 583 a Pognana e Lezzeno

Chiusura temporanea notturna al traffico per la Ex SS 583 Lariana nei comuni di Pognana Lario e di Lezzeno. Per consentire l'esecuzione di indagini strutturali su manufatti stradali, la circolazione lungo la strada provinciale verrà interrotta nel comune di Pognana Lario:

- dalle ore 23:00 del giorno 19/12/2022 alle ore 5:00 del giorno 20/12/2022;

- dalle ore 23:00 del giorno 20/12/2022 alle ore 5:00 del giorno 21/12/2022;

in comune di Lezzeno:

- dalle ore 23:00 del giorno 21/12/2022 alle ore 5:00 del giorno 22/12/2022;

- dalle ore 23:00 del giorno 22/12/2022 alle ore 5:00 del giorno 23/12/2022;

- dalle ore 23:00 del giorno 23/12/2022 alle ore 5:00 del giorno 24/12/2022;

Il percorso alternativo è garantito dalla SP 41 Valassina e dalla SP 44 del Pian del Tivano.