Lake Sound Park, un successo oltre ogni previsione: tre notti sold out a Cernobbio

Dopo l’eccezionale successo della prima edizione nel 2022, il Lake Sound Park , ha messo a segno un incredibile bis. Tre serate sold out che hanno testimoniato da una parte la voglia del pubblico di grandi eventi musicali e dall'altra la capacità degli organizzatori di intercettare le esigente del pubblico. Tre eventi con migliaia di spettatori di tutte le età, tre eventi che, ognuno a suo modo, hanno colto nel segno in una location che si presta a diventare definitiva e perfetta per questo tipo di spettacoli open air. Con buona pace di Como, che non ha una "piazza" simile, l'ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio ha tutte le caratteristiche per soddisfare la voglia di musica dal vivo in estate.

Anche quest’anno è stato dunque il Lake Sound Park ha raggiunto l’obiettivo di rendere l’Ex-Galoppatoio un polo eventistico-culturale, un vero e proprio Parco della Musica, e consolidare un format e brand che mira a diventare col tempo un punto di riferimento non solo territoriale ma nazionale.

L’headliner della serata di venerdì 8 settembre “The Dance Tree” (che ha visto riconfermata la curatela artistica di wow music festival) è stato COSMO, che ha curato un DjSet in cui i continui sconfinamenti nel mondo dei party alternativi e i legami sempre più saldi che il musicista, produttore e dj eporediese ha con l'underground italiano, e non solo, sono sempre più evidenti. Prima di lui sono saliti sul palco Elasi e Fuera e hanno scaldato il pubblico il wow soundsystem DjSet e il DjSet curated by The Larius Brand

Sabato 9 settembre, per la serata “The 2000 Tree”, è arrivato “Teenage Dream”, il party che sta catturando l’attenzione di migliaia di persone in tutta Italia dedicato a musica, film e serie Tv degli anni 2000.

Domenica 10 settembre il protagonista della serata “The Folk Tree” è stato Davide Van De Sfroos, che, prima della pubblicazione il 13 ottobre del nuovo album di inediti “Manoglia”, ha chiuso il suo tour “Live Estate 2023” in questa location sensazionale, suonando per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Manoglia” e portando sul palco il suo folk eterno. Ad aprire la serata il DjSet di Fabio Borghetti, Lorenzo Bonfanti, Peppe Voltarelli e I Luf.

Un grande successo - ha commentato Gianpiero Canino, CEO di MyNina - che ci riempie di gioia e ci ripaga di tutti gli sforzi fatti in questi mesi. Un’ affluenza così importante non era prevedibile, anche se eravamo consapevoli della qualità delle proposte artistiche. Evidentemente il nostro territorio aveva necessità di eventi di questa caratura che da troppo tempo mancavano alle nostre latitudini. Un dato è certo, il Lake Sound Park, in sole due stagioni, è entrato di diritto tra i festival più importanti della nostra regione".

Grande soddisfazione - ha aggiunto Matteo Monti, sindaco di Cernobbio - per il secondo anno consecutivo. L'iniziativa ha portato un grande risultato, l'area dell’Ex-Galoppatoio è sempre più adatta per questi tipi di eventi che hanno visto la presenza di persone di ogni fascia d’età. Bisogna continuare in questa direzione anche per il futuro".

Siamo ampiamente soddisfatti - ha chiosato Claudio Taiana, presidente di Villa Erba - del risultato di questa edizione della manifestazione. Lake Sound Park: è la dimostrazione della bontà degli investimenti compiuti sul galoppatoio per renderlo fruibile a questo genere di manifestazioni. La morfologia del territorio, ampio e prospicente al lago, lo rende perfetto per accogliere ragazzi giovani - e non solo - per momenti di relazione, tempo libero e musica.» -

Lake Sound Park nasce da un’idea e dalla volontà dell’agenzia di spettacoli comasca MyNina, in partnership con Villa Erba e con il contributo della Città di Cernobbio e che, con la sua seconda edizione, si inserisce all’interno del grande progetto partecipativo “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”, nuovo e inedito appuntamento dell’estate cernobbiese.