Lake Como Design Festival: a Villa Olmo arriva il Temporary Café

In occasione della quinta edizione di Lake Como Design Festival - la manifestazione dedicata alla riscoperta del patrimonio artistico e architettonico comasco -, nel giardino della storica Villa Olmo prende vita un temporary cafè che porta la firma di Piazzetta Lake Como: il nuovo tapas & cocktail bar del gruppo Cookerz, inaugurato lo scorso 29 giugno a Cernobbio in partnership con il retailer di lusso Tessabit.

Per tutta la durata dell’evento - dal 16 al 24 settembre - la squadra di professionisti under 40 guidata da Samuel Carugati - 26enne chef del Krone (1 stella Michelin) - si trasferisce negli spazi esterni della sontuosa villa settecentesca con un pop-up bistrot, aperto al pubblico dalla mattina alla sera. Il temporary cafè offre un servizio di caffetteria con colazione all’italiana - tra brioche, torta margherita e torta al cioccolato - e integra l’offerta gastronomica con proposte internazionali e versatili per il pranzo e l’happy hour, come la Caesar Salad e il Club Sandwich. Per onorare il rito dell’aperitivo - momento fondamentale nel concept del tapas & cocktail bar di Cernobbio -, il pop-up si arricchisce delle toniche di Fever-Tree - primo brand di mixer super-premium - che è partner mixology dell’evento a partire dalla serata inaugurale, insieme alla nota marca di gin Portofino Dry Gin.

Lo spirito di convivialità e il piacere di stare insieme promossi da Piazzetta si sposano perfettamente con le iniziative del festival che animano Como e dintorni e riuniscono sulle rive del lago designer, artisti, editori e appassionati del settore provenienti da tutto il mondo. Il Temporary Café rispetterà il seguente orario: 9:30 - 21:30.