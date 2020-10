ll lago sale ancora e "buca" le paratie: piazza Cavour allagata

Il lago stamattina ha raggiunto i 160 cm. Le barriere modulari che aiutavano a contenere l’esondazione in piazza Cavour si sono aperte in un punto cerniera a causa del moto ondoso e l’acqua ha invaso metà della piazza. La Protezione civile sta intervenendo per ripristinare la protezione.

Nel frattempo Il traffico diretto sul lungolago viene deviato in piazza Roma, transita da piazza Cavour, piazza Volta ed esce da via Garibaldi. A causa delle importanti ripercussioni viabilistiche in tutta la convalle si sconsiglia di raggiungere il centro in auto.

