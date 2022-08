Il Lago di Varese torna balneabile: idea per una gita fuori porta

Per chi è in cerca di nuovi luoghi dove tuffarsi senza andare troppo lontano il Lago di Varese rappresenta una nuova opportunità. Secondo i recenti monitoraggi della qualità dell'acqua da parte di Ats Insubria sono almeno due le località dove si può fare il bagno senza problemi. Si tratta di Lido della Schiranna e Lido di Bodio. Entrambi sono raggiungibili in meno di 50 minuti di auto da Como.

Il lago di Varese viene monitorato da Ats Insubria da diversi anni. Dal 2019 viene controllato in modo continuo con campionamenti mensili tutto l’anno nei cinque punti individuati come possibili aree adibite alla balneazione che sono Cazzago, Biandronno, Gavirate, Bodio e Schiranna. Aspettando il 2023 per l’apertura generale del lago balneazione anticipata, dunque a Bodio e Schiranna per tutto agosto 2022.