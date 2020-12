Lago di Como, Villa Carlotta lancia la campagna “A Natale regala un tesoro raro”

L’Ente Villa Carlotta, gestore del famoso museo e giardino botanico di Tremezzina, lancia la campagna “A Natale regala un tesoro Raro”. L’invito a tutti i cittadini della provincia e tutti gli appassionati del luogo è di scegliere un regalo di Natale all’insegna della bellezza: un biglietto per una visita futura a Villa Carlotta, che sarà utilizzabile per la stagione 2021 non appena sarà possibile riaprire. La campagna è consultabile alla pagina www.villacarlotta.it/regalauntesororaro ed è possibile ricevere notizie e approfondimenti sulle pagine facebook e instagram dell’Ente.

La campagna “A Natale regala un tesoro raro” vuole offrire la possibilità di donare un'esperienza di “riscoperta” di vicende storiche, opere artistiche e un giardino di rara eleganza: un modo per ripartire “con il piede giusto” in futuro, premiandosi con una visita al parco di Villa Carlotta che ospita specie botaniche provenienti da tutto il mondo, con le opere artistiche esposte all’interno e la meravigliosa cornice del Lago di Como.

Le opzioni per aderire alla campagna sono tre. Innanzitutto si può regalare un biglietto a data aperta, dal costo di 15 euro, a sé e alla propria famiglia, ai parenti, amici, per “premiarsi” e promettersi una futura visita insieme. Oppure si può acquistare e regalare una membership card, per avere accesso illimitato alla Villa e godere di esclusivi vantaggi. Inoltre, si può regalare una visita ad una classe scolastica, che lo staff di Villa Carlotta selezionerà in primavera, per sostenere l’accessibilità della cultura a tutti gli studenti.

Il 2020 è stato un anno estremamente difficile per tutti, in particolare per gli enti che si occupano di arte e cultura, come Villa Carlotta, che hanno dovuto affrontare chiusure, restrizioni, adeguamenti. - afferma Maria Angela Previtera, Direttrice di Villa Carlotta - Ma di fronte a queste difficoltà, c’è anche il desiderio di ripartire presto in futuro e continuare ad offrire “esperienze di bellezza” per cittadini e viaggiatori del lago di Como e con questa iniziativa vogliamo testimoniarlo>