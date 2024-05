Lago di Como, la spiaggia di San Giovanni non è una discarica

Non esattamente uno spettacolo quello che ci segnala un lettore a Bellagio, per la precisione in una delle spiagge più belle e frequentate del lago di Como: San Giovanni. "Di solito - ci scrive - per comodità mi spiaggio con le amiche a San Giovanni e mi illumino di immenso grazie ai panorami che vedo: Tremezzo, Bellagio in lontananza, Villa Melzi e Loppia. Quest’anno però ho visto che per ora la spiaggia è occupata da una doppia chiatta in cemento, anche pericolosa per chi si avvicina, che occupa la parte più bella e riparata dal sole vicino al Baretto. La mia paura è che quelle strutture restino lì tutta l'estate e che metà spiaggia (la parte più bella con i pini marittimi delle ville che fanno ombra) resti inagibile".

Non siamo in grado di stabilire se quel materiale sia parte delle vecchie strutture del bar in concessione a San Giovanni. In ogni caso il lettore, giustamente, sollecita un intervento del Comune di Bellagio per verificare la situazione e capire chi si deve fare carico della pulizia della spiaggia.