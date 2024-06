Lago di Como ancora sotto il livello ma l'acqua invade ugualmente piazza Cavour

"Il Lario al momento è a 111 cm sopra lo zero idrometrico, con 553 di afflusso e 487 di deflusso. Dalle ore 06.00 di questa mattina sulla prima corsia del Lungo Lago è presente un'idrovora che permette di mantenere controllato il livello dell'acqua sulla prima parte della carreggiata. Questo ci consente di mantenere aperte, in questo momento, due delle tre corsie disponibili. È chiusa invece la diga foranea. Nel corso della giornata comunicheremo ulteriori aggiornamenti anche sulla base dei bollettini meteo che verranno emessi".

Così, questa mattina, domenica 23 giugno, la Protezione Civile di Como. E dunque, nonostante il lago sia ancora contenuto entro le sue sponde, piazza Cavour si è nuovamente allagata. E se proprio ieri scrivevamo del nuovo lungolago e delle sue criticità, emerse ancora prima della sua inaugurazione, c'è chi, come ad esempio l'architetto Ado Franchini non si meraviglia affatto di ciò che sta succedendo: "Non è assolutamente incredibile. Le leggi della fisica sono sempre le stesse, basta conoscerle. E sarebbe bastato usare il cervello e non ascoltare le sirene delle paratie. Lo schizzo di Giuseppe Terragni degli anni ‘30 per creare una piazza Cavour rialzata di 160 cm rispetto al piano attuale della Riva lo conferma da quasi un secolo. Tutto molto più semplice e meno costoso di questo penoso pasticcio ingegneristico".