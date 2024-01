Riportare il nucleo sommozzatori sul lago di Como, Molteni possibilista: "Il governo faccia le opportune valutazioni"

La tragedia di viale Geno ha riportato all'attenzione pubblica l'annosa questione dell'assenza di un nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco specializzati nel soccorso e nelle ricerche in profondità. Proprio il lago di Como è tra quelli in cui si verifica il maggior numero di annegamenti in Italia, eppure manca sul territorio una squadra pronta a intervenire con l'opportuna attrezzatura e soprattutto con l'opportuna preparazione per soccorrere persone sott'acqua.

Il nucleo sommozzatori più vicino è quello di Milano, ma in caso di sua impossibilità a intervenire (vuoi per questioni di turni, vuoi perché già impegnato altrove) il secondo nucleo sommozzatori più vicino è quello di Torino, cioè quello intervenuto per soccorrere Morgan Alger e Tiziana Tozzo finiti con l'auto nel lago in viale Geno.

Il sottosegretario all'Interno, il leghista canturino Nicola Molteni, a margine di un incontro che si è svolto in prefettura sul tema sicurezza, ha spiegato che l'assenza di un nucleo sommozzatori sul lago "è dovuto alla razionalizzazione del soccorso pubblico e delle forze di polizia decisa nel 2015". Ma Molteni ha anche aggiunto: "Credo che una riflessione il governo la debba fare, per capire se un'alta specializzazione come quella del nucleo dei sommozzatori, che è un orgoglio nazionale per i vigili del fuoco, possa essere riportata laddove sussistono le condizioni per farlo".