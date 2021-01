Ciao 2020, lo show dove i russi prendono in giro gli italiani e anche il lago di Como

Ciao 2020 è uno spettacolo di fine anno andato in onda su un canale russo. Scritto e condotto dall'attore Ivan Ugrant, autore e conduttore molto famoso in Russia. Tutti parlano in italiano e sono sottotitolati in russo. L'atmosfera di cui si fa la parodia e su cui si ironizza è quella dell'Italia anni '80, degli spettacoli come Pop Corn o Disco Ring e della musica spiccatamente pop e dai ritornelli no sense che andava di moda ai tempi. Così come i vestiti sgargianti e colorati, alcune pettinature cotonate e gli sfondi certamente non sobri. Il programma, solo su YouTube ha già più di 2,5 milioni di visualizzazioni. Tutti i cantanti e i vari personaggi che si alternano sul palco sono attori e 'fanno il verso' agli italiani e ai modi di dire e di fare che riguardano il Belpaese.

Ed è subito nei primi minuti che sentiamo nominare sia Como che il lago. Como è nella lista delle città più famose d'Italia. E fin qui tutto bene. Ma al solo pronunciare il nome della nostra città fa irruzione tale Matteo Crustaldi (personaggio di fantasia interpretato da un comico) che fa una battuta che probabilmente rientra nella tipica ironia russa: «Una volta ho preso un taxi e mi sono svegliato sul lago di Como». Risate finte, musichetta e lo show riprende al suono di tutti gli stereotipi legati al Belpaese: spaghetti, mandolino, il Bingo, ecc...

Tra i vari interventi parodistici di attori, ci sono però due ospiti veri, molto amati in Russia: Pupo e Albano.

A qualcuno non è piaciuta questa rivisitazione dell'Italia anni '80, ma in molti, dimostrando grande senso dell'ironia, l'hanno apprezzata.

Vi lasciamo il video. A voi l'ardua sentenza: presa in giro o semplice ironia?