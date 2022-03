Lago di Como, riapre anche il Grand Hotel Villa Serbelloni a Bellagio: "La stagione promette molto bene"

Il lusso del Lago di Como passa anche attarverso l'unicità dei suoi 5 stelle che rendono unico il pernottare sulle sue sponde. La stagione sta per cominciare e i segnali per una buona ripresa, nonostante i due anni di pandemia e la recente guerra, ci sono tutti.

Il Grand Hotel Villa Serbelloni riapre le sue porte il 1° di aprile, pronto ad accogliere i primi turisti in cerca di una destinazione di lusso in cui godersi le splendide giornate primaverili che solo i panorami lariani sanno regalare, e li accoglie con alcune novità per la stagione 2022. “La stagione promette molto bene, nei mesi estivi siamo già quasi al completo e c’è una richiesta enorme per eventi aziendali e matrimoni, soprattutto da quei paesi che ci sono mancati durante la pandemia: è un segnale chiaro del desiderio delle persone di tornare ad esplorare il mondo e a godersi il tempo libero” conclude Gianfranco Bucher, CEO del Grand Hotel Villa Serbelloni.

Ritorno alle origini

“La nostra clientela adora conoscere i processi creativi che si celano dietroi piatti più classici della tradizione europea, fanno spesso domande su ingredienti e metodi, ed è così che è nata l’idea di preparare alcune di queste portate proprio davanti ai loro occhi” dichiara il primo maître Luca Speroni: quest’anno, il nostro ristorante stellato Mistral si rende così anche teatro di preparazione e impiattamento in presenza, e abbiamo voluto chiamare

questa esperienza “Back to basics / ritorno alle origini”, per onorare proprio quelle procedure che sono all’origine delle preparazioni più popolari della gastronomia italiana e non solo, come un semplice spaghetto al pomodoro o un tiramisù, e che vuole anche essere un lieve e giocoso atto di ribellione alla complessità di certa cucina moderna.

Sport

Il nuovo campo da tennis: il campo da tennis ha subito un ammodernamento importante attraverso l’utilizzo di speciali fibre sintetiche hi-tech; il campo è immerso nel verde, si trova nella parte più elevata dei nostri giardini ed è raggiungibile tramite un percorso panoramico.

Beauty & wellness nella Spa

Una nuova linea beauty & wellness nella Spa: il team della nostra Spa si è innamorato delle fragranze uniche e delle texture delicate di Casa MEI, una linea di prodotti 100% naturali e rigorosamente made in Italy, e l’ha scelta come linea di punta del proprio centro benessere. Gli ospiti potranno provare nuovi trattamenti concepiti appositamente insieme al team di ricerca della casa cosmetica, come il total body a base di acqua floreale di boccioli di rosa persiana

selvatica, o il rituale viso e corpo con arancio dolce e limone per donare elasticità e luminosità alla pelle.

Colazione rivisitata

La colazione rivisitata: “Ci piace ascoltare i nostri ospiti e conoscere le loro preferenze, ed è proprio grazie ai suggerimenti ricevuti che il nostro pastry chef Manuel Ferrari ha accolto con entusiasmo l’idea di studiare nuove ricette sia dolci che salate per la colazione, senza abbandonare le nostre preparazioni di base e i classici amati da tutti”, sottolinea il general manager Jan Bucher, e prosegue: “Abbiamo inoltre ampliato la nostra offerta vegetariana, vegana e gluten free, per assecondare ogni esigenza”.

Tecnologie

Nuove tecnologie e impianti wi-fi: Sappiamo quanto sia importante per i turisti provenienti dalle grandi metropoli e per coloro che lavorano da remoto, avere una connessione internet veloce e sempre funzionante, ecco perché abbiamo portato avanti il lavoro già iniziato l’anno scorso di potenziamento della connessione. Inoltre abbiamo siglato accordi con leader internazionali del mercato dell’hospitality, quali Oracle e Amadeus, per avere software in grado di prevedere e assecondare le aspettative dei nostri ospiti.